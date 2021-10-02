الاشتراكى الديمقراطى: نتمنى نتائج سريعة لتشكيل الحكومة الألمانية

جدة - نرمين السيد - أكد الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا، اليوم السبت، على رغبته فى التوصل لنتائج سريعة بشأن تشكيل حكومة جديدة فى البلاد، وذلك قبيل بدء محادثاته مع الحزب الديمقراطى الحر وحزب الخضر.





ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى، رولف موتسنيش: "أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى نتائج جيدة بسرعة"، مضيفًا أنه سيخوض المحادثات بثقة، باعتباره عضو بالفريق التفاوضى لحزبه الذى يضم 6 أشخاص.

وتابع موتسنيش: "سنلتقى جميعًا، ونحن على قدم المساواة، ألمانيا بحاجة إلى التقدم الآن".

ومن المقرر، أن يجتمع الحزب الاشتراكى الديمقراطى لأول مرة بوفد الحزب الديمقراطى الحر، غدًا الأحد، ثم يلتقى فى جولة ثانية مع وفد حزب الخضر لمناقشة تشكيل حكومة مشتركة. كما سيجرى مفاوضون من التحالف المسيحى بقيادة أرمين لاشيت مشاورات مع وفد الأحرار بقيادة كريستيان ليندنر.

والتقى حزبا الخضر والأحرار، أمس الجمعة، وأبدى الطرفان توافقًا بعد ثلاث ساعات من المحادثات الاستكشافية التمهيدية، إلا أنهما لم يفصحا عن نتائج تلك المشاورات.

ويعتمد شولتس والحزب الاشتراكى الديمقراطى، الذى فاز فى الانتخابات العامة بنسبة 25.7% من الأصوات، على تشكيل ائتلاف باسم "إشارة المرور" مع الحزب الديمقراطى الحر وحزب الخضر. فيما أعلن أرمين لاشيت، مرشح التحالف المسيحى الديمقراطى، أنه يسعى إلى تشكيل ما يعرف باسم "ائتلاف جامايكا"، مع الحزب الديمقراطي الحر والخضر، وذلك رغم خسائره الفادحة فى الانتخابات.