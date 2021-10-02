رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول “ظَهرت” لجميع المحافظات العراقية برقم الجلوس

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، منذ أن أعلنت الوزارة عن ظهور نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول منذ أيام قليلة وازدادت معدلات البحث بشكل كبير جدا من قبل الطلاب وأولياء الأمور رغبة منهم في الاطلاع على النتيجة ومعرفة معدلات الطلاب خلال هذا العام الدراسي الذي شهد الكثير من العقوبات والتحديات التي واجهها الطلاب بسبب انتشار جائحة كورونا التي أدت بحياة الكثير من المواطنين على مستوى دول العالم بأكمله، وهو ما جعلهم يشعرون بالكثير من القلق والتوتر بسبب تأخر ظهور النتيجة، حيث انتهى الطلاب من تأدية الامتحانات منذ عدة أسابيع، وكان من المفترض الاعلان عنها في الاسبوع الماضي، وستتعرفون خلال سطور هذا المقال على الخطوات والتفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتائج برقم الجلوس عبر موقع وزراة التربية والتعليم الرسمي.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

خلال الساعات القليلة السابقة تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية العراقية لمعرفة نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من خلاله الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على تقديم كافة الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب بشكل الكتروني للحد من التزاحم مما يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالفيروس الجديد، وجدير بالذكر أنه أعلنت الوزارة منذ ساعات قليلة أنه تم الانتهاء فعليا من كافة الأعمال اللوجستية التي تسبق ظهور النتيجة وجاري الآن اعتمادها من وزير التربية والتعليم العراقي ليتم رفعها عبر الموقع مباشرة.

رابط معرفة نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول برقم الجلوس

بمجرد ولوج الطالب أو ولي أمره إلى موقع وزارة التربية العراقية واتباع بعض الخطوات البسيطة التي ذكرتها الوزارة لمعرفة نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، سوف تظهر لة النتيجة على الفور، وقد جائت الخطوات المذكورة كالتالي:

يتم اولا زيارة الموقع الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الانترنت . بعد أن يقوم الطالب بزيارة الموقع يقوم باختيار صفحة عرض النتائج ومن ثم تحديد المرحلة الدراسية التابع لها، وكذلك الجهة التعليمية. ثم يقوم بإدخال بياناته التي تتضمن الاسم ورقم الجلوس. ويضغط على أيقونة الاستعلام.

بعد ان يتم اتباع كافة هذة الخطوات سوف يقوم الموقع بتحميل النتيجة الخاصة بالطالب مباشرةً، واذا لم يتم تحميل النتيجة او حدث خطأ ما اثناء تحميل النتيجة يكون ذلك بسبب الضغط على الموقع، فكل ما عليكم هو الآنتظار عدة دقائق ومن ثم معاودة التجربة مرة اخرى، واذا لم تتمكنو من الحصول على النتيجة اتركو لنا تعليق اسفل المقال يحمل المشكلة التي واجهتكم وسوف نقوم بالرد عليكم في اسرع وقت.

لم تتوقف عمليات البحث من قِبل طلاب الصف السادس الاعدادي بالتساؤل عن نتائج الدور الاول 2021 الخاصة بهم، وخاصةً منذ ان اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اعتماد النتائج ورفعها على الموقع الرسمي الخاص بها على شبكة الانترنت، والآن يمكنكم اعزائي طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي الذهاب على موقع الوزارة ومعرفة نتائجكم بإتباع الخطوات المذكورة في السطور السابقة.