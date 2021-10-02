أخبار اليمن : تعرف على آخر إحصائيات كورونا حول العالم

تعرف على آخر إحصائيات كورونا حول العالمأصيب أكثر من 234.24 مليون نسمة بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و 994631 ،حسبما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، .

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

عدد الوفيات - عدد الإصابات

- الولايات المتحدة 698950 43559022

- الهند 448339 33766707

- البرازيل 596749 21427073

- المملكة المتحدة 136662 7807036

- روسيا 417130 7535548

- تركيا 64229 7181694

- فرنسا 116759 7018367

- إيران 120663 5601565

- الأرجنتين 115179 5256902

- إسبانيا 86463 4961128

قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

22 - العراق 22302 2005991

37 - المغرب 14267 933071

41 - الأردن 10727 824697

46 - الإمارات 2100 736268

47 - تونس 24890 707190

49 - لبنان 8391 624743

