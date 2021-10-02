أخبار اليمن : العثور على جثة طفلة رضيعة بمجرفة حفاره

العثور على جثة طفلة رضيعة بمجرفة حفاره
بعد اكتشاف جثة رضيعة في مدينة شيلكلينجن في جنوب غرب ألمانيا، يواصل المحققون البحث عن والدة الطفلة.
وكان سائق حفار عثر على جثة الرضيعة في مجرفة حفاره أمس الجمعة. وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن البحث عن الأم مستمر. وتم تشريح الجثة أمس، لكن النتائج لم تُعلن بعد.
وبحسب البيانات، اعتقد سائق الحفار في بادئ الأمر أن ما رآه دمية، وعندما أدرك أنها جثة، أبلغ الشرطة.
وتولت الشرطة الجنائية التحقيق.
ويسعى فريق التحقيق إلى كشف ملابسات الجريمة، واستكشاف ما إذا كان أي شخص يعرف امرأة كانت حاملا ولم يُشاهد طفلها بعد ولادتها.
كما تبحث السلطات عن شخص كان يسير بالقرب من موقع العثور على الجثة، وهو يحمل كيسا من البلاستيك. المصدر/ د ب أ
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