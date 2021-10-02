اختفاء قارب مطاطى يقل 70 مهاجرًا فى المتوسط

جدة - نرمين السيد - أكدت منظمات مجتمع مدنى، اليوم السبت، اختفاء قارب مطاطى فى البحر المتوسط، على متنه 70 شخصًا، لافتة إلى أنه خرج قبل 4 أيام من مدينة الخمس الليبية، متجها نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.





ووفقا لمنظمة "آلارم فون" التى تراقب حركة المهاجرين فى وسط البحر المتوسط، فقد انقطع الاتصال مع القارب حين كان داخل منطقة الإنقاذ البحرى فى مالطا، وعلى مسافة 11 ميلاً بحريًا من المياه الإقليمية الإيطالية.

وحثت المنظمة غير الحكومية سلطات البلدين على بدء البحث عن القارب، إزاء التخوفات من احتمالية غرقه أو بدء عملية غرقه.

ويعد طريق البحر المتوسط الأوسط، الذى يبدأ من منطقة الساحل الإفريقى حتى سواحل تونس وليبيا، أخطر مسارات الهجرة على مستوى العالم. وتكشف بيانات منظمة الهجرة الدولية عن إنقاذ 25 ألفا و200 شخص فى هذه المنطقة من البحر المتوسط منذ بداية العام الجارى، بزيادة الضعف على الأقل مقارنة بالعام الماضى، حيث تم إعادتهم إلى ليبيا رغم تصنيفها كـ"دولة غير آمنة".

كما تشير البيانات إلى وفاة 455 شخصًا، وفقدان أثر 660 آخرون فى نفس الفترة، مقارنة بـ381 حالة وفاة و597 حالة اختفاء فى 2020.