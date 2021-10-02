قبيل وصول إعصار شاهين.. عمان تقر الأحد والإثنين أجازة رسمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، قرارًا بمنح أجازة للعاملين فى القطاعين العام والخاص يومى الأحد والإثنين، نظرًا للأجواء المناخية الاستثنائية التى تترقبها السلطنة تزامنًا مع مرور الحالة المدارية "شاهين" إلى بحر العرب، مصحوبًا بالرياح الشديدة والأمطار والفيضانات.





ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية "أونا"، فمن المقرر أن تشمل الإجازات جميع مناطق السلطنة، عدا محافظتى ظفار والوسطى، كما يجوز لأصحاب الأعمال بالنسبة للعاملين فى منشآت القطاع الخاص تشغيل منشآتهم فى الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة، مع مراعاة التقيد بالاحترازات اللازمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية على أن يتم تعويضهم عن تلك الفترة.

وبحسب آخر صور الأقمار الصناعية وتحليلات المركز الوطنى للإنذار المبكر فى عمان، تبدأ التأثيرات المباشرة من صباح اليوم نفسه، وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدًا، تتراوح كميتها بين 150 و 600 ملم، تؤدى إلى فيضانات شديدة للأودية.

كما يتحول البحر تدريجيًا ابتداء من مساء اليوم السبت، إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8-12 مترًا، مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة فى المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه من 3-5 أمتار.