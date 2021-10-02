البيت الأبيض: وفاة 700 ألف شخص بكورونا في الولايات المتحدة أمر مرعب

وصف البيت الأبيض ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف حالة بالحقيقة الصادمة والمرعبة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، "هذا عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها جراء الجائحة...".
وسبق أن أفادت وكالة "رويترز"، بتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في الولايات المتحدة مستوى 700 ألف حالة.
وذكرت، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد الفيروس، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.
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