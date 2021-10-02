الرفاعي يعرب عن فخره بانجازات الأردنيين والأردنيات خارج الوطن

دوت الخليج :-أعرب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، عن فخره بانجازات الأردنيين والأردنيات خارج الوطن. وقال الرفاعي، في تغريدة له عبر منصة تويتر، “‏نفتخر بانجازات الاردنيين والاردنيات خارج الوطن الذين يقدمون الجهود المباركة والمسؤوليات في مؤسسات عالمية في كل انحاء المعمورة.” وأضاف، “هم خير سفراء للوطن وهنيئا لنا بهم”.

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