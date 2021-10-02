الاتحاد الأوروبى: ليس لدينا أجندة خفية فى لبنان.. وندعمه بالمال

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها بوريل مع قناة "العربية" الإخبارية، اليوم، حيث ندد بممارسات الحوثيين، وقال إنه يتحدث معهم لحل الأزمة، مضيفًا أن التركيز الأوروبى فى اليمن ينصب على الجانب الإنسانى لتخفيف الأزمة.
وردا على سؤال حول فرض العقوبات، وما إذا كان قد يشكل رادعًا للميليشيات الحوثية، قال بوريل إنه يعتقد أن عقوبات أوروبا قد لا تؤثر على الحوثيين.
وفى سياق آخر، أشار وزير خارجية الاتحاد الأوروبى إلى أن المفاوضات النووية مع إيران هى الطريقة الوحيدة لمنعها من التحول إلى قوة نووية، مضيفًا: "لا أتصور فشل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووى الإيرانى".
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