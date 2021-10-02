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ويشتمل برنامج الدورة على عدد من المحاضرات والزيارات لمعالم مصر القديمة والحديثة، وذلك بحضور اللواء ناصر محمد رضا مساعد وزير الدولة للإعلام المصرى، والعميد حسام محسن مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور محمد سامح معاون الوزير، مدير مركز الأزمات والرصد الإعلامى.
ومن جانبه، تقدم السفير محمد إلياس بشكره وتقديره لمصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه من دعم ومساعدات للسودان، ويخص بالشكر وزارة الاعلام المصرية على اهتمامها واستضافتها لبرامج التدريب المختلفة التى تنظمها للاعلاميين والصحفيين السودانيين، مؤكدًا أهمية مثل هذه الدورات التدريبية والتى تحتاج إليها مؤسساتنا لبناء وطننا الحبيب السودان، وأن هذه الدورة لها من الأهمية بمكان من حيث تنوع الكوادر المشاركة بها وتمثيلها لعدد من المؤسسات.
كما حث على ضرورة استمرار هذه الدورات لنقل التجارب المصرية فى هذا المجال والاستفادة منها، وأن تتواصل العلاقة بين أهل الإعلام فى البلدين.
ورحب اللواء ناصر محمد رضا مساعد الوزير، بالسفير محمد الياس ووفد الإعلام المشارك فى الدورة، مؤكدًا أنهم على استعداد تام لاستقبال أى وفود للتدريب بمؤسسات الإعلام المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا بمصر.
وأكد مساعد الوزير على إعدادهم لبرنامج طموح لتدريب الأشقاء من السودان، متمنيًا للمشاركين طيب الإقامة والاستفادة القصوى من هذه الدورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير محمد إلياس يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثانية لإعلاميى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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