السفير محمد إلياس يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثانية لإعلاميى السودان

جدة - نرمين السيد - شهد السفير محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة، صباح اليوم السبت، افتتاح الدورة التدريبية الثانية للإعلاميين السودانيين بمركز التدريب للإعلاميين الأفارقة، والتى تنظمها وزارة الدولة للإعلام المصرى لمدة 38 يوما، وقد بلغ عددهم 12 متدرب ومتدربة.





ويشتمل برنامج الدورة على عدد من المحاضرات والزيارات لمعالم مصر القديمة والحديثة، وذلك بحضور اللواء ناصر محمد رضا مساعد وزير الدولة للإعلام المصرى، والعميد حسام محسن مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور محمد سامح معاون الوزير، مدير مركز الأزمات والرصد الإعلامى.

ومن جانبه، تقدم السفير محمد إلياس بشكره وتقديره لمصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه من دعم ومساعدات للسودان، ويخص بالشكر وزارة الاعلام المصرية على اهتمامها واستضافتها لبرامج التدريب المختلفة التى تنظمها للاعلاميين والصحفيين السودانيين، مؤكدًا أهمية مثل هذه الدورات التدريبية والتى تحتاج إليها مؤسساتنا لبناء وطننا الحبيب السودان، وأن هذه الدورة لها من الأهمية بمكان من حيث تنوع الكوادر المشاركة بها وتمثيلها لعدد من المؤسسات.

كما حث على ضرورة استمرار هذه الدورات لنقل التجارب المصرية فى هذا المجال والاستفادة منها، وأن تتواصل العلاقة بين أهل الإعلام فى البلدين.

ورحب اللواء ناصر محمد رضا مساعد الوزير، بالسفير محمد الياس ووفد الإعلام المشارك فى الدورة، مؤكدًا أنهم على استعداد تام لاستقبال أى وفود للتدريب بمؤسسات الإعلام المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا بمصر.

وأكد مساعد الوزير على إعدادهم لبرنامج طموح لتدريب الأشقاء من السودان، متمنيًا للمشاركين طيب الإقامة والاستفادة القصوى من هذه الدورة.