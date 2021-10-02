المنصات التعليمية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وطريقة التسجيل فيها بالسعودية

المنصات التعليمية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وطريقة التسجيل فيها في ظل تفشي فيروس كرونا حول العالم، اتخذت المملكة إجراءات احترازية، لمنع انتشار الفيروس، فأغلقت المدارس واعتمدت علي التعليم من بعد، وبدأت اهتمامات أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بكل ما يتعلق بالمنصات التعليمية، ومعرفة طريقة التسجيل فيها، ولم تكن المنصات التعليمية وليدة اللحظة، ولكن فيروس كورنا ساعد في ظهورها، فاصبح هناك الكثير من منصات التعليم، التي يلجا لها الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتحتوي هذه المنصات، علي العديد من الخدمات التعليمية، فكان لها دور مهم بالمملكة، للحفاظ علي صحة المواطنين، وأنشأت هذه المنصات غرف للدردشة، بين الطلاب والمعلمين، والاستفسار بالأسئلة ومعرفة الإجابات.

المنصات التعليمية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وطريقة التسجيل فيها

تنتشر منصات التعليم عن بعد في المملكة، ولها فوائد كثيرة وهي:

سهولة تحميل التطبيقات عبر الجولات والأجهزة اللوحية. ثم يمكن للدارس الحصول علي المادة العلمية، بدون التعرض للخطر. تتيح المنصة الإلكترونية، كل ما يخص المناهج الدراسية، والشرح والأسئلة وأجوبتها، وأيضا تجارب علمية أو ملفات pdf. ثم التواصل اكثر سهولة بين الطالب والمعلم، وقت كبير للنقاش حول الموضوع الذي يتم شرحة. المحتوي العلمي اصبح مجانا. استخدام الوسائط المتعددة، لتوصيل المعلومة، بطريقة سهلة ويفهمها الطالب. تعرف أولياء الأمور، علي مستوي أبناؤهم التعليمي، فالمنصات تعطي تقارير دورية.

تقدم منصة مدرستي بالمملكة، التابعة لوزارة التربية والتعليم ، خدمات مختلفة، في كافة الجهات التعليمية، منها الشروط الإلكترونية، الاختبارات الإلكترونية، المسارات التعليمية، ساحات النقاش، التخطيط الإلكتروني للمعلمين، غرف المعلمين للإجابة علي أسئلة الطلاب، ثم تم تفعيلها منذ تفشي الكرونا، وطريقة التسجيل بها، اتبع الخطوات هذه:

الدخول إلي منصة مدرستي. ثم تسجيل رقم البطاقة الوطنية للمعلمين السعودين. رقم الإقامة للمعلمين الوافدين. تسجيل رقم الجوال. ثم علم علي مربع أنا لست ربوتا. الضغط علي دخول، بعد كتابة رقم التحقق. كتابة كود التفعيل، مرسل علي الجوال. التأكد من جميع البيانات والمعلومات المسجلة. ضرورة الاحتفاظ ببيانات الدخول للحساب.

تفاعل أولياء الأمور مع منصة مدرستي

أتاحت الوزارة لأولياء الأمور، الذين يمتلكوا حساب علي نور، أمكانية الدخول إلي منصة مدرستي، والتواصل مع المدرسة والمعلمين، ونظام نور الإلكتروني يسهل الوصول للخدمات التعليمية، نتائج الامتحانات، جداول الاختبارات، تسجيل طلاب الصف الأول، سهولة التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

الدخول للموقع الرسمي لمنصة مدرستي. ثم تسجيل الدخول، اعلي يسار الصفحة. اختار حساب نور- ولي الأمر. إدخال كلمة المرور وكلمة السر، معلومات حساب نور. ثم اختار تسجيل الدخول. ستظهر الصفحة الرئيسية، بحساب ولي الأمر.

آلية وضع الواجبات على منصة مدرستي

الدخول إلي المنصة مدرستي. تسجيل البيانات الخاصة بالطالب. ثم اختار إحصاءات. ثم الضغط علي المقررات. الضغط علي ضع واجبا، وبعد ذلك تسمية الواجب المختار. يحدد المعلم الواجب ومصدرة، سواء كان من كتاب، أو بنك الأسئلة، أو ملف.

طريقة تسجيل أولياء الأمور في مدرستيما هو أخر تحديث لمنصة مدرستي

قامت المملكة بتحديث منصة مدرستي التعليمية، فيعمل ذلك علي تطوير المسيرة التعليمية، وضم التحديث إدراج جميع الأدوات التعليمية، التي تمكن الكادر التعليمي والطلاب من استمرار المسيرة التعليمية، وكافة الأدوات التي تساعد في تحقيق الأهداف التربوية، لتنمي مهارات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ومن التحديثات الجديدة أيضا دمج منظومة التعليم مع المنصة، ثم هذا يصب في مصلحة الطالب في المراحل التعليمية المختلفة، كما أن هذا الدمج عمل على جعل تلك المنصة متكاملة، وتحتوي على الكثير من المواد العلمية، والمصادر الإثرائية، الهامة لطلاب المراحل الدراسية.