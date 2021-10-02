فيديو.. بداية ظهور عين الإعصار شاهين فى سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - وعلى حسابه فى "تويتر"، قال موقع "طقس العرب": مركز الإعصار شاهين بدأ بالدخول إلى بحر عُمان، وهو بداية ظهور عين الإعصار"، كاشفا عن صور من الأقمار الصناعية تظهر حركة الإعصار.
كما نشر موقع "طقس العرب" مقطع فيديو يظهر حالة الطقس فى محافظة القابل بسلطنة عمان.
هذا وحذرت هيئة الأرصاد العمانية فى تنبيه ثان من آخر مستجدات الحالة المدارية للإعصار "شاهين"، مشددة على" ضرورة اتباع التعليمات الحكومية".
ونشرت قناة "العربية" مقطع فيديو لتحول العاصفة "شاهين" لإعصار مدارى.
كما أشارت إلى استمرار تدفق السحب، التى تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.
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