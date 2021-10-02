عاجل.. إصابة 52 شخصا جنوب إيران بسبب الإعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - وفى سلطنة عمان، طالبت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، اليوم السبت، قاطنى المناطق الواقعة فى نطاق تأثير العاصفة شاهين بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها.
وقال بيان للجنة "على قاطنى المناطق الواقعة فى نطاق التأثير المباشر للحالة (شاهين) من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلى لمحافظة مسقط وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها فى مختلف وسائل الإعلام".
كما قالت اللجنة إنه من المتوقع أن تصحب العاصفة رياح شديدة وأمطار غزيرة مع ارتفاع لمستوى موج البحر يصل إلى ما يقارب 8-12 مترا.
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