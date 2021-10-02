الصين: التحقيق مع وزير العدل السابق بشبهة الفساد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية، قالت الهيئة إن "فو شينجوا الذى تولى مناصب مهمة فى بكين، ولا سيما وزارة العدل ومسؤول مكتب الأمن العام، يخضع لتحقيق حول انتهاكات خطرة للانضباط والقانون، وهو تعبير يشير عادة إلى قضايا فساد فضلاً، عن انتهاك قواعد الحزب الشيوعى الصينى الحاكم".

وبحسب الإعلام الصينى، كان فو مسؤولاً عن شرطة بكين ويتولى راهناً منصب المدير المساعد للجنة الشؤون الاجتماعية والقانونية فى المجلس السياسى الاستشارى الصينى الشعبى، وأتى هذا التحقيق بعد أيام قليلة على طرد سون ليجون نائب الوزير السابق من الحزب الشيوعى بتهمة الفساد.

جاء ذلك فى إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينج، عام 2013، والتى تستهدف الجيش والشركات وأوساط السياسة، ما أدى إلى سقوط الكثير من المسؤولين الشيوعيين ورؤساء شركات.

وطالت حملة مكافحة الفساد و"التأديب" التى أطلقها الرئيس الصينى، أكثر من مليون من كوادر الحزب الحاكم، وتُتهم الحملة أحياناً بخدمة مصالح الرئيس الصينى من خلال استهداف خصوم يعارضون نهجه السياسى.