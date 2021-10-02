عاصفة تحدث لأول مرة.. عمان تطالب سكان بعض المناطق بإخلاء منازلهم

جدة - نرمين السيد - طالبت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة فى سلطنة عمان، اليوم السبت، قاطنى المناطق الواقعة فى نطاق تأثير العاصفة شاهين بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وقال بيان للجنة "على قاطنى المناطق الواقعة فى نطاق التأثير المباشر للحالة (شاهين) من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلى لمحافظة مسقط وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها فى مختلف وسائل الإعلام".

كما قالت اللجنة إنه من المتوقع أن تصحب العاصفة رياح شديدة وأمطار غزيرة مع ارتفاع لمستوى موج البحر يصل إلى ما يقارب 8-12 مترا.

من جانبها، توقعت هيئة الطيران المدنى فى سلطنة عُمان اليوم الجمعة اشتداد العاصفة المدارية شاهين لتتحول إلى إعصار مدارى من الدرجة الأولى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة وتؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية ومن بينها العاصمة مسقط اعتبارا من الأحد.

وقالت الهيئة فى بيان على تويتر "يبعد مركز العاصفة المدارية حوالى 650 كيلومترا عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سُحُب ركامية 500 كيلومتر".

وتواصل العاصفة شاهين التحرك صوب المناطق الساحلية من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة حيث من المتوقع تأثر‭‭ ‬‬المنطقتين بالعاصفة بشكل مباشر يوم الأحد بما يشمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة تسبب سيولا.

كما توقعت الهيئة هيجان البحر بشدة اعتبارا من مساء اليوم السبت من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم وأن يتراوح أقصى ارتفاع له ما بين ثمانية إلى 12 مترا.

ونصحت هيئة الطيران المدنى المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجنب عبور الأودية.