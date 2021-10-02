طهران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب 

انتقدت طهران "الحظر الأحادي اللاإنساني" وغير القانوني المفروض عليه، وأعلنت أن هذا الحظر حرم البلاد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الوقت المناسب.

وقال محمد قربانبور، أحد الدبلوماسيين الإيرانيين في بيان خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة: "ما يدعو للأسف أن بعض الدول تدعي بوقاحة بأن السلع الإنسانية مستثناة من الحظر، وهو ما يعد بحد ذاته كذبة رهيبة".

وأكد البيان بأن الإجراءات الإحادية القسرية اللاإنسانية وغير القانونية قد منعت إيران حتى من الحصول على لقاح مضاد لكورونا، و"هذه الإجراءات غير القانونية التي تجري من قبل أمريكا وبدعم من حلفائها، تواصل مصادرة موارد إيران في الخارج، ومنع دول أخرى من التجارة المشروعة مع إيران، خاصة في مجال السلع الإنسانية".

وأكد البيان التزام إيران بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ومنها احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، وعدم التدخل في قضايا تعد من الصلاحية الداخلية للدول ذاتيا.

وختم البيان أن إيران ترى بأن "الحوار والتعاون المبني على الاحترام المتبادل والمتكافئ هو السبيل الوحيد للإرتقاء بحقوق الإنسان ودعمها على الصعيد الدولي، فيما استخدام حقوق الإنسان كسلاح واتخاذ نهج انتقائي والاعتماد على معايير مزدوجة، لن تساعد أبدا في تحقيق أهدافنا المشتركة".