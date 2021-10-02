أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى (EMSC)، أن زلزالا قويا تصل قوته قرابة 6 درجات حسب مقياس ريختر هز اليوم السبت منطقة عند الحدود بين البرازيل وبيرو، بحسب "روسيا اليوم" .
وأكد المركز أن الزلزال الذى تقدر قوته بـ5.9 درجة وقع على بعد 379 كلم غربى ريو دى جانيرو، وعلى بعد 174 كلم جنوبى بلدية تارائوسا فى البرازيل.
ووقع الزلزال على عمق 597 كلم تحت سطح الأرض، حسب خبراء المركز.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب الحدود بين البرازيل وبيرو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.