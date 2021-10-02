لافروف: لا توجد لدى روسيا تحيزات إزاء الشركاء الخارجيين على عكس الولايات...

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا توجد لدى بلاده أي تحيزات إيديولوجية عند التعامل مع الشركاء في السياسة الخارجية على عكس الولايات المتحدة.

وقال لافروف، خلال الجمعية الـ29 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية، اليوم السبت: "في الحقيقة لا توجد لدينا، على عكس الولايات المتحدة، أي تحيزات أو انتهاكات إيديولوجية في علاقاتنا مع شركائنا الأجنبيين".

وتابع لافروف: "لكن هذا الأمر يعد بالحقيقة من مميزاتنا منهجيا وعمليا، لأنه يمكننا من لعب دور وساطة نشط في تسوية النزاعات التي نعتبر مهما إبقاءها على الأجندة مع الحفاظ على الاتصالات مع كل الأطراف دون استثناء، سواء فيما يخص الدول التي لا يمكن مصالحتها أو الجهات المتنازعة في داخل تلك الدول التي تعصف بها نزاعات".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن بلاده ستدافع دائما في الساحة العالمية عن هيمنة القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة.