رابط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية osh، فقد وفرت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية أحد البرامج الجديدة التابعة لها، وهو برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية الذي من خلاله يتم اكتساب معرفة ومهارات ترتبط بكافة الكوادر البشرية في المجال الخاص بالسلامة والصحة المهنية، وقد تم توفير هذا البرنامج بدعم خاص من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل دعم جميع الكوادر البشرية في المنشآت السعودية، فمن خلال التسجيل يتم تقديم تدريب متميز وعدد من المناهج التدريبية بما يحقق توفير خاص لاحتياجات سوق العمل السعودي، ويتم التقديم وفق بعض الشروط التي يجب توافرها للجميع، وسنوفر لكم رابط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية.

شروط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها عند التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية، سواء كانت المشاركة في البرنامج من جانب الأفراد السعوديين أو غير السعوديين، علي أن يتم التقديم من خلال توافر الشروط الأتية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع إمكانية تقديم غير السعوديين.

يجب عند التسجيل ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يجب علي المتقدم أن يكون من المسجلين في البوابة الوطنية للعمل عبر طاقات.

ألا يكون الشخص الراغب في التسجيل أجد الطلاب أو الموظفين بأحد القطاعات العامة أو الخاصة.

ألا يمتلك المتقدم للبرنامج أي سجلات تجارية أو يحصل علي راتب تقاعدي.

ألا يكون قد سبق أن تم الاستفادة من برامج التدريب التي تقدمها الوزارة حيث مقرر لكل مستفيد أن يحصل علي برنامج واحد فقط.

رابط التسجيل في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية

يعد المشاركة في البرامج التدريبية المهمة التي يتم توفيرها من خلال التسجيل في برنامج كوادر السلامة أمراً هاماً للكثير، لذا سنوضح كيف تقوم بتسجيل حساب في برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية: