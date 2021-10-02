شروط تملك الوحدات السكنية الخاصة بمؤسسة الوليد للإنسانية

ما هي الشروط التي يجب أن يفعلها الشخص المستفيد من الوحدات السكنية لمؤسسة الوليد بن طلال لكي يحتفظ بها إلي لابد, وما هي شروط التقدم للاستفادة من مساعدات الوليد بن طلال الإنسانية, يقدم الأمير الوليد بن طلال من خلال مؤسسته الخيرية الوليد للإنسانية الكثير من المساعدات للكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية, ومن ضمن الخدمات التي تقوم مؤسسة الوليد للإنسانية بتقديمها إلي المواطنين هي خدمات تملك وحدات سكنية وتملك سيارات والكثير من المساعدات الأخري ولكن كل هذا وفقاً لشروط ومتطلبات قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بوضعها لكي تذهب هذه المساعدات إلي مستحقيها.

شروط البقاء وتملك الوحدة السكنية إلي الأبد

حددت مؤسسة الوليد للإنسانية عدد من الشروط والأحكام والتي وضحتها من خلال موقعها الإلكتروني و التي يشترط أن تكون في المستفيد لكي يقدر علي البقاء في الوحدة السكنية وتملكها.

لا يجب تأجيرها ككل أو جزء منها أو أن يقوم المستخدم ببيعها أو التنازل عنها لأي أحد آخر.

أن يكون المستفيد متملكها من أجل سكن للأسرة.

عدم قيام الشخص المستفيد باستغلال الوحدة السكنية من أجل ممارسة أشياء تنافي التعليمات الدينية الإسلامية والقوانين المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية, ويتم إلزام أيضاً الزوار بعدم القيام بأي شيء يخالف القوانين وتعاليم الإسلام.

لا يجب عليه أن يقوم بتكسير أو تعديل أي شيء داخل أو خارج الوحدة السكنية.

يلزم الشخص المستهدف بدفع جميع الرسوم الواجب دفعها, وذلك مثل دفع فواتير الكهرباء وفواتير المياه وأي شيء آخر به استهلاك ملزم أن يقوم بدفعه.

يجب صيانة الوحدات السكنية كل فترة زمنيها والمحافظة عليها كما تم استلامها.

كما يجب أن يتعهد الشخص المستفيد من الوحدة السكنية بأنه سوف يقوم بإرجاع الوحدة السكنية إلي مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في حالة استغناء المستفيد للوحده السكنية بسبب وفاة المستفيد لا قدر الله أو الاكتفاء المادي وعدم احتياج هذه الوحدة السكنية أو أي شيء آخر.

لا يتم توريث الوحدة السكنية إلا إذا كان الورثة أطفال صغار أو أولاد فقراء غير قادرين علي توفير مسكن لهم.

تسجيل مستخدم في مساعدات الوليد بن طلال

إذا كنت تبحث عن طريقة للحصول بها علي مساعدة من جهه ما فان مؤسسة الوليد بن طلال هي افضل واحسن الجهات التي يمكنك أن تقوم بالحصول منها علي مساعدات مختلفة, لذا في بداية الحصول علي المساعدة هي أن تقوم بتسجيل مستخدم جديد في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.