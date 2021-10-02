رئيس البنك الدولي يصل الأردن

دوت الخليج :- وصل رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الأردن، الجمعة، لعقد لقاءات مع الحكومة والشركاء في القطاع الخاص. وكتب مالباس على تويتر: “نتطلع الآن إلى رحلة مثمرة في الأردن، سألتقي بالسلطات الأردنية والشركاء والقطاع الخاص لمناقشة الأولويات الاقتصادية والإصلاحات التي تعزز النمو وتخلق الوظائف وتدعم اللاجئين وتتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد”.

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