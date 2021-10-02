مقتل أعضاء من طالبان ومدنيين فى هجوم بجلال آباد

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن مسؤولين محليين قالوا إن الهجوم المسلح فى الدائرة الثالثة من المدينة، خلف قتيلين من قوات حركة طالبان فضلا عن اثنين من المدنيين.
وقبل يومين، أفاد مصدر فى ولاية قندهار الأفغانية بمقتل 17 مسلحا من حركة طالبان، و4 من تنظيم داعش الإرهابى، فى اشتباكات جنوبى أفغانستان.
وقال المصدر إن اشتباكات اندلعت الخميس، بين مسلحين تابعين لحركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة أرغنداب ولاية زابل.
وأشار المصدر إلى أن مسلحى داعش نصبوا فخا لعناصر من طالبان، ما أسفر عن مقتل 17 من مقاتلى طالبان و4 من مقاتلى داعش.
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