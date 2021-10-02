بريطانيا تسجل أكثر من 120 وفاة و30 ألف إصابة بكورونا خلال 24...

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عن رصدها أكثر من 120 وفاة و30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 121 وفاة و30301 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 127 وفاة و35577 إصابة في اليوم السابق.
وإجمالا، سجلت في المملكة المتحدة حتى اليوم سبعة ملايين و871014 إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، منها 136910 حالات وفاة.
وأجري في البلاد خلال آخر 24 ساعة أكثر من مليون و40 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.
وتلقى أكثر من 48.9 مليون شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، واستكمل أكثر من 44.9 مليون شخص منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.
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