البعثة الأممية في مالي تعلن مقتل أحد أفرادها وإصابة آخرين في انفجار...

أعلنت البعثة الأممية في مالي مقتل أحد أفرادها وإصابة آخرين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد. وأعلن قاسم وان، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية لدعم الاستقرار في مالي، اليوم السبت، "وفاة واحدة و3 إصابات خطيرة بعد اصطدام واحد من فرقنا بعبوة ناسفة بالقرب من تيساليت (شمالي البلاد)".

​ووصف الحادث، في تغريدة له، عبر تويتر، بأنه "تذكير بالخطر الدائم الذي يثقل كاهل قوات حفظ السلام والتضحيات المقدمة من أجل السلام في مالي".

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