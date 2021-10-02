مقتل عنصرين من طالبان في هجوم "مجهول".. والأصابع تشير لداعش

ذكر مسؤول في حركة طالبان، أن مسلحين قتلوا اثنين من مقاتلي الحركة إضافة إلى مدنيين اثنين، في إطلاق نار، يوم السبت، بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان.
وقال محمد حنيف، المسؤول الثقافي بولاية ننغرهار المجاورة للمدينة، إن مدنيين آخرين أصيبا في الهجوم.
ولم يعلن أحد مسؤوليته عن إطلاق النار، لكن تنظيم داعش، الذي يتمتع بوجود قوي في ننغرهار ويعتبر طالبان عدوا، أعلن في السابق عن عدة هجمات ضد الحركة، بما فيها عدة عمليات قتل في جلال أباد.
والقتيلان هما سيد معروف سادات، المتحدث السابق باسم وزارة الزراعة في ننغرهار، وابن عمه، وبين الجريحين يوجد نجل سادات.
ومنذ استيلاء طالبان على أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي، ازدادت هجمات مقاتلي داعش ضدهم.
وأثار هذا الارتفاع شبح صراع أوسع بين حركة طالبان وداعش، فيما قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في وقت سابق، إن هجمات التنظيم تحت السيطرة.
وقال متحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة أغاروا، يوم الجمعة، على مخبأ لداعش شمال كابل وقتلوا واعتقلوا عددا غير محدد من المسلحين.
في غضون ذلك، قالت بعض المصادر إن نشاط داعش في ننغرهار أدى إلى حملات قمع من قبل طالبان هناك.
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