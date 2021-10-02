فلسطين تطالب بموقف دولى حازم لوقف الاستيطان والتطهير العرقى

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات وإجراءات عملية، لإحياء عملية السلام قبل فوات الأوان.





وأدانت الوزارة -فى بيان صحفى- تعميق الاستيطان وتوسيعه فى الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على مساحات واسعة منها، وما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقى واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطينى فى جميع المناطق المصنفة "ج"، والتى تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم للوصول لهذا الهدف أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين الفلسطينيين، ولا تتردد فى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، وحولت الضفة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها إلى جنوبها، وفى مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.

ووفقا لتقارير محلية ودولية؛ شهدت الساحة الفلسطينية منذ مطلع العام 2021 تصعيدًا خطيرًا فى الأوضاع، أدى إلى استشهاد 341 مواطنًا فى الضفة وغزة، إضافة إلى اعتقال عشرات المواطنين، كما صعدت حكومة الاحتلال فى الآونة الأخيرة من قمعها العنيف وتنكيلها بالمواطنين المدنيين العزل المشاركين فى المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية الرافضة للاستيطان ولإقامة البؤر الاستيطانية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن جرائم الاحتلال تترافق مع التطهير العرقى الذى تمعن دولة الاحتلال فى ارتكابه بهدف تهجير ما يزيد على ثلاثة آلاف فلسطينى فى منطقة المسافر جنوب الضفة، وللسيطرة على ما يزيد عن 38 ألف دونم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطانى، فى أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام سمع وبصر العالم، كما هو الحال تماما فى محاولة إبادة الوجود الفلسطينى فى الأغوار؛ ليس فقط وجود المواطن الفلسطينى، إنما أيضا عبر استهداف خطوط المياه والأشجار والمراعى والأغنام والمزروعات.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وتصعيدها المتعمد للأوضاع فى ساحة الصراع، معتبرة أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد جميع أشكال الوجود الفلسطينى فى القدس والمناطق المصنفة "ج"، هى امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات والسياسة الاحتلالية الاستيطانية العنصرية التى يتفاخر بها رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينت وأركان ائتلافه تجاه الشعب الفلسطينى وحقوقه.