بايدن يتعهد بإقناع الأمريكيين ببرنامجه الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الأمريكى، جو بايدن اليوم السبت، بلقاء مواطنيه فى أنحاء البلاد للدفاع عن برنامجه الاقتصادى، مشددا على أنه معتدل فى محاولة لحشد بعض نواب حزبه الوسطيين الذين يعرقلون تبنيه.





وحسبما أفادت قناة "فرانس 24"، كان بايدن قد أبدى تفاؤلا حول إنجاح برنامجه الاقتصادى خلال زيارته النادرة الجمعة إلى الكونجرس، قبل أن يرجئ الأخير التصويت على خطتيه الاقتصاديتين الكبيرتين إلى أجل غير مسمى.

وقال للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض للتوجه إلى ولاية ديلاوير "أعتقد أننا سننجز ذلك". وأضاف أنه "سيعمل جاهدا" لإقرار الخطتين.

وأعلن الرئيس أنه سوف يسافر "عبر البلاد" اعتبارا من الأسبوع المقبل "لشرح أهميتهما".

وأوضحت المتحدثة باسمه جين ساكى أنه سيواصل أيضا "الحوار بشكل وثيق" مع أعضاء الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتابع بايدن المنتمى تاريخيا إلى الجناح المعتدل للحزب الديموقراطى، "لا يوجد شيء متطرف فى مشروعى القانون".

والديمقراطيون الذين يحوزون أغلبية ضيقة فى مجلسى النواب والشيوخ، لم يتوافقوا حتى الآن حول خطة الاستثمار فى البنية التحتية التى تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار وتحظى بدعم جزء من الجمهوريين، وخطة إصلاح اجتماعى حددت قيمتها المقترحة فى حدود 3،5 تريليون دولار.

كان من المقرر إجراء تصويت نهائى هذا الأسبوع على خطة البنية التحتية، لكن نوابا من الجناح اليسارى للحزب الديموقراطى هددوا بمعارضته مشترطين إقرار خطة الاصلاح الاجتماعى أولا.