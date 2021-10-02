قيس سعيد يعرب عن أسفه لقرار فرنسا خفض التأشيرات الممنوحة للتونسيين

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس التونسى - خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم السبت مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون - على أنه لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية إلا بناء على تصوّر جديد، مؤكّدا على أنه سيتم تكثيف البحث لإيجاد حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
وقال سعيد إن التحسن الملحوظ للوضع الصحى فى تونس تم بفضل المجهودات التى بذلتها الدولة بالإضافة إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة مما مكن من السيطرة على جائحة كورونا.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن خفض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين هو إجراء قابل للمراجعة.
وأكد دعم فرنسا لتونس فى المجال الصحى وفى مجالات التعاون التقليدية الأخرى.
وقد تناولت المكالمة الهاتفية التحضيرات الجارية لتنظيم قمة الفرانكفونية بتونس، وتم مناقشة بعض الأفكار التى سيتم تناولها مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
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