عاجل.. الجزائر تستدعى سفيرها فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان أنه تم "استدعاء سفير الجزائر بباريس للتشاور"، مضيفة أن بيانا سيصدر بهذا الشأن فى وقت لاحق.

ويأتى هذا القرار على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة "لوموند" حول الذاكرة الفرنسية بالجزائر، وهو الأمر الذى أثار جدلا فى ظل أزمة قائمة بين البلدين بسبب خفض باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

ويوم الأربعاء الماضى، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية استدعاء السفير الفرنسى لديها وذلك احتجاجا على قرار فرنسا بخفض عدد التأشيرات التى تمنح للمواطنين الجزائريين.

وذكرت الوزارة فى بيان أن الحكومة الجزائرية أبلغت السفير الفرنسى فرانسوا غوييت احتجاجا رسميا بشأن قرار التأشيرات.