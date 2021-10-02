زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب حدود البرازيل وبيرو

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أكد المركز أن الزلزال الذى تقدر قوته بـ5.9 درجة وقع على بعد 379 كلم غربى ريو دى جانيرو، وعلى بعد 174 كلم جنوبى بلدية تارائوسا فى البرازيل.

ووقع الزلزال على عمق 597 كلم تحت سطح الأرض، حسب خبراء المركز.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.