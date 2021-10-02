جدة - نرمين السيد - وأكد "خان" بحسب وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، أن بعض العناصر فى الولايات المتحدة الأمريكية تتهم باكستان بشكل غير عادل لما حدث داخل أفغانستان.
وتابع قائلا: "إذا فشلت حركة طالبان الأفغانية فسيكون الشعب الأفغانى هم أكبر الخاسرين ويجب على الحركة أن تبذل قصارى جهدها لرفع المستوى المعيشى والحل للمشاكل التى تواجها الشعب الأفغانى".
وحذر من إنه إذا لم يقم المجتمع الدولى بمساعدة الشعب الأفغانى الذى بقى على قيد الحياة على 70% من المساعدات الخارجية فسيكون هناك خطر أكبر من الانهيار والفوضى والأزمات الإنسانية، فستكون باكستان اكثر الدول تضرراً لو حدثت فوضى.
ودعا رئيس الوزراء الباكستانى لتشكيل حكومة شاملة فى أفغانستان لتعزيز الوحدة الوطنية وخلق استقرار طويل الأجل فى البلاد التى مزقتها الحرب.
وأضاف "خان" أن أفغانستان تمر من مرحلة تاريخية حالياً إما أن تتحرك نحو الاستقرار بعد الحروب التى طالت أربعة عقود أو أن تسير فى اتجاه خاطئ والفوضى والأزمات الإنسانية واللاجئين الضخمة والتى ستؤثر على جميع جيران أفغانستان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان: أمريكا تعرضت لصدمة وارتباك بعد انسحاب قواتها من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.