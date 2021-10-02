الإمارات: نستعد على أعلى درجة للتعامل مع الإعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - وحسبا أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قالت هيئة الطوارئ والأزمات: "نود تطمين الجميع بأن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية القادمة وما سيتم اتخاذه من إجراءات هى إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق الدولة".
وقال المركز الوطنى الإماراتى للأرصاد، إنه ومن خلال متابعة الأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة فى مختلف إمارات الدولة يطلع بشكل فورى ووقتى على كافة تطورات هذه الحالة المدارية.
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