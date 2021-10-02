عاجل.. عمان تعلن حالة الطوارئ الصحية جراء الإعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - فعلت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزى وفى المحافظات المُحتمل تأثرها بالحالة المدارية، فى إشارة للإعصار "شاهين".





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية "أونا"، أكّدت الوزارة أنّها باشرت المناوبة بالخطة وفعلت مركز الاتصال التابع للوزارة (2444999) حيث عملت على إعداد جدول مناوبة للإداريين فى خطة الطوارئ وللأطباء والعاملين الصحيين فى المؤسسات الصحية بالمحافظات المتوقع تأثرها بالحالة. وذكرت أنّها وفرت الأدوية والمستلزمات الطبية ورفعت مخزون الديزل والغاز الطبى ومخزون المياه بالمؤسسات الصحية، وعملت على رفد المؤسسات بالكوادر الطبية والفنية اللازمة لاستمرارية الخدمة، كما كثفت خدمات غسيل الكلى وفق ظروف كل مؤسسة فى المحافظات المُحتمل تأثرها.

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