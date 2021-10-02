الصرب يزيلون حواجز الطرق في كوسوفو مع تدخل ”الناتو” لإنهاء خلاف حول...

أعادت كوسوفو فتح المعابر الحدودية مع صربيا اليوم السبت، بعد أن أزال الصرب الشاحنات والسيارات وتحركت قوات حلف الناتو بموجب اتفاق، لإنهاء نزاع حول لوحات ترخيص المركبات.

وانسحبت القوات الخاصة التابعة لشرطة كوسوفو من المعابر الحدودية في شمال البلاد بعد نحو أسبوعين من قيام الصرب بسد الطرق احتجاجا على قرار كوسوفو فرض لوحات ترخيص مؤقتة على جميع السيارات القادمة من صربيا.

وقالت حكومة كوسوفو، إنها فرضت هذه اللوحات المؤقتة ردا على الإجراءات الصربية السارية ضد السائقين من كوسوفو منذ عام 2008 عندما أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا.

وقالت قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي في بيان: "ابتداء من مطلع الأسبوع وطوال الأسبوعين القادمين ستحافظ القوة على وجود مؤقت ومكثف في المنطقة طبقا للإجراء المذكور".

ووقع الجانبان اتفاقا الخميس الماضي بوساطة مبعوث الاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك.

وبموجب الاتفاق ستوضع ملصقات على لوحات ترخيص السيارات لطمس الرموز الوطنية وسيسمح لحلف الأطلسي الذي له بعثة قوامها نحو ثلاثة آلاف رجل في كوسوفو، بالسيطرة على المنطقة.