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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في سحب مسابقة الحلم الجديد على جائزة المليون 1000.000$ في المقال التالي
انتهى السحب خلال الساعات الماضية عن الفائز في جائزة مسابقة الحلم بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، والتي فاز بها المواطن المصري محمود محمد عيسى، ليبدأ الاستعداد سريعًا للسحب على جائزة الحلم الأكبر بقيمة مليون دولار أمريكي، وهي الجائزة الأكبر خلال العام الجاري من مجموع جوائر هي الأضخم، تخطت حاجز الـ 3.5 مليون دولار، وأعلنت المسابقة عن بدء تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول، لكنها لم تُحدد بعد موعد السحب على تلك الجائزة، المتوقع أن يتكون الإقبال على الماركة فيها بشكل كبير.
الاشتراك في مسابقة الحلم
تتواصل عمليات الاشتراك من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك بشكل جديد ومنفصل عن الاشتراك في السحب الماضي، على أن يتم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، حتى يتسنى تفعيل اشتراكك في المسابقة ودخول السحب الجديد المقبل، أو تكرار نفس الطريقة من خلال خدمة الرسائل النصية، أو الاشتراك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، أو من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، من خلال تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بك، ثم الموافق على رفع أو إرسال الطلب، وتتم المحاسبة على أساس سعر دقيقة المحمول الدولية الخاصة بدولتك.
كما يمكن التواصل من خلال رقم الاتصال الموحد في حالة وجود رقم لدولتك بين الأرقام الموجودة من قبل المسابقة.
كيفية تسليم الجائزة
جدير بالذكر أن مسابقة الحلم وضعت عدد من الضوابط المنظمة لتسليم الفائز جائزته، والتي تتمثل في:
- حضور الفائز إلى مكان تسليم الجائزة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إعلان اسمه رابحًا.
- في حال تخلف الفائز عن استلام جائزته في تلك المهلة، يتم العدول عن تسليمه الجائزة.
- يسقط حق الفائز بالمطالبة بالجائزة في حالة تخلفه عن الموعد المقرر، أو الحصول على أي تعويض.
- حرية اختيار المنظم لتسليم الجائزة مادية أو معنوية إذا كانت عينية.
- إقرار الفائز أنه لا يحق له وفي أي وقت من الأوقات الرجوع علي المنظم بأي حق أو أو مطالبة فيما يخص حق المنظم في استعمال حق الخيار بين تسليمه الجائزة نقدًا أو عينًا.
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