حساب مكافأة نهاية الخدمة، قد لا يعرفها فئات كثيرة جداً من المواطنين، حيث تقدر مكافأة نهاية الخدمة حسب القانون الذي تقرره كل دولة وربما تكون معظم معايير حساب المكافأة ثابت في معظم الدول العربية، فمثلا تجد أن القانون السعودي ينص على صرف مكافأة نهاية الخدمة لكل عامل قضي في عمله أكثر من عامين، ولكن تحتسب القيمة على حسب عدد السنوات التي قضاها.

تحتسب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على أساس اخر مرتب كان يتقاضاه العامل، وتعد هذه القيمة المالية التي يتحصل عليها العامل نتيجة عدد السنوات التي قضاها هذا العامل في عمله، ولم يتم فصله نهائيا قبل أن يقضي على الأقل عامين في العمل، حيث لا تختلف معايير حساب هذه القيمة المالية سواء كانت الشخص يعمل في القطاع الخاص او العام، وإليك رابط حساب المكافأة للقطاع الخاص

قد لا يعرف البعض أن من حق العامل الذي قدم استقالته ان يتحصل على مكافأة نهاية الخدمة، إذا انطبق عليه شرطين وهم كالتالي:

اذا قدم استقالته بعد أن قضي في العمل ما بين عامين إلي 5 أعوام، يستحق في هذه الحالة مكافأة نهاية خدمة والتي تكون قيمتها 1/3 من القيمة الكلية للمكافأة.

في قدم العامل استقالته بعد أن قضي في العمل مدة زمنية لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات يستحق في هذه الحالة 2/3 من مكافأة نهاية الخدمة.

اذا قدم الشخص استقالته بعد مضي أكثر من 10 أعوام يستحق الشخص في هذه الحالة مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

الحالة الوحيدة التي لا يستحق فيها الشخص الذي تقدم باستقالته اي مكافأت هي أن يتقدم باستقالته قد أن يقضي في العمل مدة لا تزيد عن عامين.

حدد قانون طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة عن طريق موقع وزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

الدخول على رابط حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

الضغط على نوع العقد وتوضيح هل محدد المدة ام غير محدد المدة.

توضيح سبب إنتهاء العلاقة التعاقدية.

توضيح الراتب.

مدة الخدمة بالسنوات.

عدد الأشهر اختياري.

عدد الايام اختياري أيضاً.

الضغط على علامة {=}.

وصلنا لختام شرح طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في 30 ثانية وقيمتها عند تقديم الإستقالة.