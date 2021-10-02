شروط القبول في برنامج دعم الريفي لربات البيوت

تزايد البحث على محركات البحث عن برنامج دعم الريف في الاونة الاخيرة، حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإطلاق البوابة الإلكترونية والتي اسمتها ريف، لخدمة كل المستفيدين من برنامج التنمية الريفية الزراعية، يمكنهم من التسجيل وتقديم البيانات الخاصة للحصول على الدعم المالي الذي يساعد في تطوير زراعتهم ونشاطاتهم ويستهدف البرنامج عدة قطاعات الزراعيين، وفي هذا المقال نستعرض طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وشروط الدعم الريفي 1443.

بعض الشروط للراغبين في الحصول على الخدمة الخاصة بالأسر المنتجة في الريف وهي:

أن يمتلك المتقدم للبرنامج الجنسية السعودية.

محل إقامة المتقدم داخل مكان المشروع.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

يجب أن لا يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

أن يكون عامل في المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

ان لا يتعدى اجمالي مبلغ الدعم المباشر عن 54000 ريال سنويا لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الاهلية لمزاولة المهنية.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

الحصول على وثيقة العمل من وزارة الموارد البشرية.

لا يجب أن يتخطى راتبه عن ستة آلاف ريال سعودي.

لا تتخطى برامج دعم الريف عن ثلاث برامج فقط.

أن يمتلك المتقدم حساب بنكي.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف الخاص بالأسر المنتج:

ادخل إلى منصة ريف الإلكترونية.

انقر على طلب الدعم.

قم بملىء كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

انقر على تسجيل .

عليك أن تقوم بكتابة الحساب المصرفي الخاص بك.

عليك أن تضع رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة خاصة لك.

يتم الإعلان عن جميع الخدمات الحكومية السعودية علة موقع التدوينات تويتر، لأنه يعتبر المنصة الأشهر في السعودية، لذا على جميع المستفيدين أن يراقبوا حسابتهم البنكية كل يوم عشرة في أي شهر، حيث يعتبر الميعاد الرسمي لنزول الدعم تمامًا مثل حساب المواطن، بعد تقريبا شهرين من التسجيل في برنامج دعم الريفي يحصل المواطن المقدم على رسالة.