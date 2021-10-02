انفجار فى حفل زفاف يودى بحياة العروس وآخرين فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - انفجرت قنبلة يدوية بحفل زفاف بمدينة أقجة بولاية جوزجان شمالى أفغانستان، ما أسفر عن مقتل العروس وعدد من الحضور وإصابة آخرين، فيما يعكس حالة من العنف والتردى الأمنى تعانيها البلاد.





وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال مصدر أمنى أفغانى بولاية جوزجان، اليوم السبت، إن "قنبلة يدوية انفجرت فى حفل زفاف فى منطقة عكشا بمدينة أقجة فى ولاية جوزجان فى أفغانستان ظهر اليوم"، مشيرا إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل العروس وإصابة عدد آخر ممن حضروا حفل الزفاف.

وأشار المصدر إلى أن "القنبلة انفجرت فى فندق للأفراح فى منطقة عكشة ظهر اليوم".

كما قال مدير الإعلام والثقافة فى ولاية جوزجان، هلال بلخى، للصحفيين المحليين إن "عروسًا قتلت وأصيب اثنان آخران فى الحادث نتيجة عداوة مع العروس".

وأكد بلخى أن التقارير الأولية تشير إلى أن "قنبلة يدوية ألقت على العروس فى غرفتها بالفندق" ولفت بلخى إلى أن عناصر الأمن وصلت إلى المنطقة وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.