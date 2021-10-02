وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال مصدر أمنى أفغانى بولاية جوزجان، اليوم السبت، إن "قنبلة يدوية انفجرت فى حفل زفاف فى منطقة عكشا بمدينة أقجة فى ولاية جوزجان فى أفغانستان ظهر اليوم"، مشيرا إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل العروس وإصابة عدد آخر ممن حضروا حفل الزفاف.
وأشار المصدر إلى أن "القنبلة انفجرت فى فندق للأفراح فى منطقة عكشة ظهر اليوم".
كما قال مدير الإعلام والثقافة فى ولاية جوزجان، هلال بلخى، للصحفيين المحليين إن "عروسًا قتلت وأصيب اثنان آخران فى الحادث نتيجة عداوة مع العروس".
وأكد بلخى أن التقارير الأولية تشير إلى أن "قنبلة يدوية ألقت على العروس فى غرفتها بالفندق" ولفت بلخى إلى أن عناصر الأمن وصلت إلى المنطقة وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار فى حفل زفاف يودى بحياة العروس وآخرين فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.