الأمم المتحدة: سنوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات العراقية

جدة - نرمين السيد - أكدت جنين بلاسخارات، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، اليوم السبت، أن بعثتها ستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات العراقية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت خلال مؤتمر صحفى عقدته مع مسؤولين محليين فى محافظة ذى قار جنوبى العراق، إن "بعثة الأمم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والمواطنين للتعرف على تأثير أحداث ذى قار على مشاركتهم فى الانتخابات". وأضافت، أن "البعثة ستنشر مراقبين دوليين فى مراكز الاقتراع للمساهمة فى إنجاح الانتخابات". وأشارت بلاسخارات إلى أن "أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هى المشاركة فى العملية الانتخابية". ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العراقية فى العاشر من الشهر الحالى وفقا للموعد الذى حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى.

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