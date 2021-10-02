الإمارات تحذر من ارتياد البحر والأودية بسبب الإعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - أعلنت فرق الطوارئ والأزمات والكوارث فى الإمارات، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور "الإعصار شاهين" فى المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.





وقالت عبر حسابها على "تويتر"، "ستقوم فرق الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلى بدراسة تحويل الدراسة فى المدارس والجامعات إلى التعلم عن بُعد، بجانب تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد بناءً على جميع المعطيات والمؤشرات لقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية". كما أضافت "من المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطنى للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من غداً الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر وسيقوم المتحدث الرسمى عن المركز الوطنى للأرصاد بإعطاء تفاصيل أكثر عنها". وتابعت الطوارئ الإماراتية "كإجراء استباقى ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية فى المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة".

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