احتجاجات أسبوعية جديدة ضد التصاريح الصحية في باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم حملات احتجاجية جديدة تجرى كل يوم سبت منذ 12 أسبوعا، ضد التصاريح الصحية الخاصة بفيروس كورونا المفروضة من قبل الحكومة بغية الحد من تفشي الوباء.
وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية التي يتواجد مراسلها في موقع الأحداث أن مظاهرات اليوم تجري في ظروف هادئة، دون رصد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، خلافا عن بعض الاحتجاجات المماثلة السابقة.
وأوضحت الوكالة أن مسيرة بقيادة حركة "السترات الصفراء" انطلقت اليوم من ميدان دنفر روشرو في الدائرة الـ14 من العاصمة وانتهت بعد عدة ساعات في ميدان الأمة، مع تواجد عناصر للشرطة على طول مسار المتظاهرين.
وبالتزامن مع ذلك، نظمت في باريس اليوم حملتان احتجاجيتان أخريان إحداهما بدعوة من زعيم حزب "وطنيون" فلوريان فيليبو.
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