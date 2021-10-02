أخبار اليمن : غارة عدوانية تقتل امرأة وتصيب 3 أطفال بمأرب

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غارة عدوانية تقتل امرأة وتصيب 3 أطفال بمأرب

استشهدت امرأة وأصيب 3 أطفال بغارة شنها طيران العدوان السعودي، على منزل في مديرية حريب بمحافظة مأرب. غارة عدوانية تقتل امرأة وتصيب 3 أطفال بمأرباستشهدت امرأة وأصيب 3 أطفال بغارة شنها طيران العدوان السعودي، على منزل في مديرية حريب بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل المواطن علي طالب المديدي في منطقة آل جناح، ما أسفر عن استشهاد زوجته وإصابة 3 من أطفاله بجروح وتدمير المنزل بشكل كامل، وفقاً لوكالة سبأ. واستنكر المصدر استهداف العدوان لمنازل المواطنين والقرى المأهولة بالسكان.

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