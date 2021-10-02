موقع نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول epedu.gov.iq جميع المحافظات برقم الجلوس

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، تتوالى وتتزايد أعداد الطلاب الباحثون عن الرابط الذي خصصته وزارة التعليم العراقية لمعرفة نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول برقم الجلوس، حيث صرحت مصادر مسؤولة بالوزارة أن النتائج جاهزة الآن لرفعها عبر الموقع، ومن المفترض أنها سوف تكون متاحة خلال ساعات قليلة من الآن بمجرد أن يتم اعتمادها من قبل وزير التعليم، وخلال الفقرات التالية سنقدم لكم التفاصيل والخطوات التي من خلالها يمكنكم معرفة النتائج فور اعلان الوزارة على ظهورها، تابعو.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

بعد انتظار دام طويلا من قبل جميع الطلاب في كافة محافظات العراق لموعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، اعلنت الوزارة أخيرا عن موعد ظهورها، حيث انتهى الطلاب من اداء الامتحانات منذ عدة أسابيع، ومنذ ذلك الوقت وهم في حالة من القلق والتوتر، وقد ازدادت تلك الحالة عند عدم ظهور النتيجة في الوقت المحدد لها، حيث أنه كان من المفترض أن يتم الاعلان عنها خلال الأسبوع الماضي، وجدير بالذكر أنه أدى الطلاب امتحانات الدور الأول في لجان مشددة مع تطبيق أقصى قدر من الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية بالتسهيل على الطلاب في معرفة نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، لذلك قامت بطرحها على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، لكي يتمكن كافة الطلاب معرفة نتائجهم من المنزل حيث حددت الوزارة بعض الخطوات البسيطة التي يسهل على أي طالب أو ولي أمر اتباعها لمعرفة النتيجة، ونوضح لكم تلك الخطوات فيما يلي:

يتم الذهاب اولا الى الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية .

. ومن ثم يقوم الطالب باختيار الايقونة الخاصة بالاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول.

سوف يلاحظ المستعلم أنه تم تحويله إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات، عليه بملء كافة البيانات المطلوبة، حيث تتضمن الاسم ورقم الجلوس وبعض المعلومات الأخرى الخاصة بالطالب.

بعد التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

منذ ساعات قليلة قامت مصادر مسؤلة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن الانتهاء من رفع نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول للعام الدراسي الجاري 2021 على الموقع الرسمي للوزارة على سبكة الانترنت، واشارت هذه المصادر انة اصبح بإمكان الطلاب دخول الموقع وكتابة رقم الجلوس في الخانة الخاصة بذلك للتعرف على النتيجة بسهولة.

لم يتوقف طلاب الصف السادس الاعدادي حتى هذة اللحظة عن البحث عبر محركات البحث الالكترونية عن طريقة استخرج نتائج الدور الاول 2021، وذلك بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتنوية عن اعتماد النتائج ووضعها على موقعها على الانترنت، والآن يمكن من خلال الخطوات المذكورة في السطور السابقة معرفة النتائج بكل سهولة وبشكل الكترني.