أخبار اليمن : أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم.. احذرها

أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم.. احذرهايعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض القادرة على إلحاق ضرر بصحة القلب والكلى وحتى الدماغ دون أن تكون له أية أعراض واضحة.

وعن الأطعمة التي يمكن أن يؤدي تناولها إلى ارتفاع ضغط الدم. قال طبيب القلب الروسي سيرغي إيفانوف، من الضروري تناول كميات أقل من الملح في الطعام، وعدم إساءة استخدام المنتجات شبه المصنعة، لأن وزن الجسم الزائد يؤدي إلى المرض.

وأوضح إيفانوف في حديث لصحيفة "بارلامينتسكايا غازيتا": "إذا تحدثنا عن المنتجات غير الصحية، فهي، عادة، أرخص: النقانق التي تحتوي على الكثير من الدهون والشيشبرك".

ونصح طبيب القلب بالتخلي عن الإفراط في تناول الكربوهيدرات "السريعة" لأنها تثير مرض السكري من النوع الثاني.

وقال الطبيب: "تحتاج أيضًا إلى تناول أطعمة أقل تحتوي على دهون حيوانية".

وحث إيفانوف على تضمين اللحوم والأسماك والخضروات الغنية بالبروتينات الكاملة في النظام الغذائي.