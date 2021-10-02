سواريز يعمق جراح فريقه السابق بفوز أتلتيكو على برشلونة

عمق لويس سواريز جراح فريقه السابق، ليقود أتلتيكو مدريد للفوز 2-صفر على برشلونة، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في استاد واندا متروبوليتانو، السبت.
وكانت ثنائية توماس ليمار وسواريز في الشوط الأول كافية لضمان حامل اللقب النقاط الثلاث، وفرض مزيد من الضغوط على مدرب الزوار رونالد كومان.
وحقق برشلونة فوزا واحدا في آخر ست مباريات بجميع المسابقات من دون مؤشرات للتحسن بعد تعثره المبكر هذا الموسم.
وبهذا الانتصار تساوى أتلتيكو مدريد مع المتصدر ريال مدريد، الذي يزور إسبانيول غريم برشلونة الأحد، برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات.
ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة.
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