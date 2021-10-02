تظاهرة حاشدة فى العاصمة الرومانية احتجاجا على قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قام المتظاهرون الذين رفضوا ارتداء الكمامات بعرقلة حركة المرور وأطلقوا الأبواق وهتفوا قائلين: "الحرية".
وارتفع معدل الإصابات اليومية بكورونا فى الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى التى يبلغ عدد سكانها 19 مليونا، من نحو 1.000 إصابة يوميا قبل شهر إلى 12.590 حالة جديدة اليوم السبت، فى أعلى معدل للإصابات اليومية فى رومانيا منذ تفشى الجائحة.
ويضع الارتفاع فى أعداد الإصابات مستشفيات البلاد تحت ضغط كبير حيث قاربت وحدات العناية المركزة بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى على المستوى الوطنى.
وأعلنت السلطات فرض قيود جديدة مع تجاوز معدل الإصابة 6 لكل 1.000 مقيم فى منطقة خلال فترة 14 يوما.
وتجاوز معدل الإصابة فى بوخارست السبت 8 لكل 1.000 مقيم.
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