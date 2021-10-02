جدة - نرمين السيد - أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مالى مقتل أحد أفرادها جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع لدى مرور قافلة عسكرية فى شمال البلاد، اليوم السبت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال قائد بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار فى البلاد والمعروفة باسم "مينوسما"، إل غاسيم فانى، فى بيان: "قتل شخص وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة بعد أن تعرضت إحدى مجموعاتنا لانفجار عبو ناسفة يدوية الصنع". وأوضح المسؤول الأممى أن الهجوم وقع قرب بلدة تساليت، مشددا: "هذا الحادث هو تذكير محزن بالخطر الدائم الذى يخيم على قواتنا لحفظ السلام". يأتى الهجوم بعد مقتل 5 من أفراد الشرطة المالية فى كمين استهدف قافلة كانت متجهة إلى منجم ذهب فى جنوب مالى الأسبوع الماضى، وأعلنت جماعة على صلة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنه. وتشيع الهجمات التى يشنها متشددون وجماعات أخرى فى مناطق شاسعة من مالى وبوركينا فاسو والنيجر، على الرغم من وجود القوات الدولية بكثافة. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل عسكرى من قوة حفظ السلام الأممية فى مالى بانفجار عبوة ناسفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.