عاجل.. الجزائر: استدعاء سفيرنا فى فرنسا جراء تصريحات ماكرون

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، إن قرار استدعاء السفير الجزائرى من باريس جاء على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التى لم تكذبها أى جهة فرنسية حول "تاريخ الأمة الجزائرية".





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، عبرت الرئاسة الجزائرية عن رفضها "القاطع" لما جاء فى تصريحات ماكرون حول "تاريخ الأمة الجزائرية". وقررت رئاسة الجمهورية الجزائرية، فى وقت سابق اليوم السبت، استدعاء سفيرها فى العاصمة الفرنسية باريس. وذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان أنه تم "استدعاء سفير الجزائر بباريس للتشاور". ويأتى هذا القرار على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة "لوموند" حول الذاكرة الفرنسية بالجزائر، وهو الأمر الذى أثار جدلا فى ظل أزمة قائمة بين البلدين بسبب خفض باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

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