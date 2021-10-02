أفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بأن قوات الأمن اعتقلت طالبا اعتزم إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص في مسجد ومدرسة ثانوية بإقليم سان-ماريتيم.
وأوضحت الصحيفة أن الطالب (19 سنة) أراد تنفيذ مخططه في 20 أبريل 2022، قبل أربعة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأشارت إلى أن الطالب معجب بشخصية الزعيم النازي أدولف هتلر، وقد خطط لارتكاب جريمة حتى ينتقم بطريقته الخاصة من التنمر الذي تعرض له في مؤسسته التعليمية.
كما نقلت الصحيفة عن الطالب قوله إنه أراد "إنجاز شيء أفضل من واقعة كولومباين"، وهي مذبحة وقعت بثانوية كولومباين الأمريكية في 20 أبريل 1999، وراح ضحيتها 12 طالبا ومعلما واحدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الفرنسية تعتقل طالبا خطط لارتكاب جريمة قتل جماعي في مسجد ومدرسة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.