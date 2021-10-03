أخبار اليمن : الأمين العام يواسي الاكاديمي الجبر بوفاة نجله

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الأمين العام يواسي الاكاديمي الجبر بوفاة نجله

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة للدكتور مجاهد الجبر، عميد الكلية التخصصية الحديثة للعلوم الطبية، بوفاة نجله عبدالكريم. الأمين العام يواسي الاكاديمي الجبر بوفاة نجلهبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة للدكتور مجاهد الجبر، عميد الكلية التخصصية الحديثة للعلوم الطبية، بوفاة نجله عبدالكريم. وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب. سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"



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